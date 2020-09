​Le Président Didier Robert échange avec le CCC sur les mesures liées à la Crise Covid-19 pour l’emploi, la formation, l’activité

Le Président de la Région, Didier ROBERT et la conseillère régionale en charge de l’économie sociale et solidaire, de la politique de cohésion du territoire, Juliana M’DOIHOMA ont rencontré ce lundi 7 septembre, les membres du Conseil Consultatif Citoyen (CCC) en présence des directeurs de la Région à l’Hôtel de Région et en visio conférence.



Dans une démarche de transparence, la collectivité a instauré depuis 2019 des rendez-vous avec les membres du CCC afin de les informer sur les dossiers phares de la collectivité.



À l’ordre du jour de cette rencontre de lundi 7 septembre : la présentation de l’ensemble des mesures prises par la collectivité durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid19 - les dispositifs d’urgence déployés pour soutenir les entreprises, les familles réunionnaises ou encore les lycéens, établir un premier point d’étape et aborder les nouvelles pistes pour améliorer les dispositifs.



Cet échange intervient à la suite d’une consultation de la Région du CCC entre le 24 juin et le 19 juillet.

Les membres du CCC ont ainsi pu faire part ce jour au Président de Région des points favorables, des craintes quant à l’avenir, des propositions. Pleinement dans son rôle, le CCC a ainsi pu questionner la collectivité sur les solutions à apporter pour s’adapter à la crise et ainsi relever les défis économiques du territoire pendant et après cette période sanitaire inédite.



Le Président Didier ROBERT a tenu à saluer le CCC pour son implication dans ces sujets majeurs pour La Réunion. « Soyez convaincus qu’il y a une prise en considération des remarques que vous annoncez et des retours que vous apportez. Vous avez le pouls de la population et nous sommes très attentifs à vos propositions. Nous devons travailler ensemble » a précisé Didier ROBERT.



Par ailleurs, l’importance d’une cohérence dans l’action publique a été rappelée pour la réussite des politiques et des mesures. « Durant cette crise Covid, la Région est intervenue de manière forte sur le plan économique mais aussi sur le plan sanitaire et social parce que je suis convaincu qu’on a intérêt à prendre collectivement conscience de la détresse des familles au-delà des compétences respectives de chaque collectivité. Il manque encore de la cohérence et j’entends votre souhait. C’est ce pourquoi je plaide depuis longtemps et nous devons aujourd’hui avancer dans le même sens pour tenter de faire toujours mieux » a souligné le Président de Région.



Parmi les différents échanges, le Conseil Consultatif Citoyen a ainsi émis le souhait d’une simplification des dispositifs, de l’accès aux aides ainsi qu’une évaluation des aides mises en place durant la crise pour déterminer si celles ci ont pu répondre au mieux aux attentes des Réunionnais.



Les membres du CCC ont proposé également la création d’un guichet unique économique pour accompagner les entreprises, en particulier les TPE dans le cheminement vers les différentes aides après avoir souligné la difficulté pour une TPE de gérer la partie administrative qui peut parfois être complexe notamment dans un contexte d’urgence.



Par ailleurs, parmi les sujets évoqués et liés directement à la crise covid, le CCC a prôné les dépistages des porteurs de covid dès l’aéroport, ou encore une gestion des déchets comme les masques, les gants etc. et une meilleure adaptation des décisions au niveau local pour que le territoire ne dépende pas des décisions prises au niveau national qui ne sont parfois pas en cohérence avec la situation sur l’île.