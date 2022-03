​Le Président Cyrille Melchior reçoit Mathieu Hoareau, maire de l’Etang Salé

Le Président Cyrille Melchior a reçu ce jeudi 24 mars Mathieu Hoarau, le nouveau maire de l’Etang Salé.



Une première rencontre officielle depuis l’élection de ce jeune édile au cours de laquelle le Président du Département a souligné sa volonté d’entreprendre un travail collaboratif en toute intelligence.



Cyrille Melchior a ainsi rappelé que la Collectivité départementale était aux côtés des communes à travers notamment les Pactes de Solidarité Territoriale, un dispositif mis en place pour donner à chaque territoire les moyens de son développement, au regard des enjeux économiques et sociaux.



« Le Département est aux côtés des communes pour un aménagement et un développement cohérent et équilibré de notre île, selon les enjeux et priorités de chaque collectivité, et des aspirations des populations. J’ai indiqué à Mathieu Hoareau qu'il pouvait compter sur le soutien de notre Collectivité qui continuera à apporter cette solidarité territoriale dans sa commune », a déclaré Cyrille Melchior.