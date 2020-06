C'est la débandade dans le milieux médical et scientifique !

The Lancet abdique !



Pour rappel, le prix Nobel de Médecine honore des personnalités du monde médical et de recherche en biologie, dont l'oeuvre a rendu de grands services à l'Humanité.



Nous connaissons l'attente excitée des groupes pharmaceutiques, du son du cor sonnant l'Hallali du Pr Raoult et de sa médication.

Ils ne sont pas les seuls, les détracteurs du Professeur Raoult se délectant d'avance.

Tous se sont réjouis des "études" publiées sur The Lancet, revue scientifique médicale hebdomadaire britannique, référence mondiale en la matière.



Même l'OMS a plongé, en suspendant temporairement les essais cliniques, et ordonnant à la France de mettre fin à l'utilisation à l'hôpital ,de cette molécule contre le COVID 19.



Mais voilà, après vérification, suite à de nombreuses interventions éminentes, la revue a douté ! The Lancet reconnaît qu'elle s'est fourvoyée en publiant une étude non vérifiée, et mettant en cause la validité des données.



Après que The Lancet ait publié un avertissement à ses lecteurs, l'OMS a vite changé d'avis, et autorisant les essais cliniques.



Cette repentance conforte le Pr Raoult dans ses recherches, au grand dam de ses détracteurs.



Alors.....le Pr Raoult prix Nobel de Médecine ? Why not !