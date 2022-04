A la Une . ​Le Port : il est confondu par son ADN 6 ans après un vol

Un homme de 43 ans comparaissait ce vendredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de vol. Il avait tenté de voler trois bouteilles de whisky et dix flasques au magasin Carrefour du Port. L'affaire n'est pourtant pas si simple qu'il n'y paraît... Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 30 Avril 2022 à 06:54

Les faits se sont déroulés mardi dernier au carrefour du Port. Emmanuel B., 43 ans, se fait prendre la main dans le sac avec dix flasques et trois bouteilles de whisky par les vigiles du magasin. L'individu est remis à la police qui le place en garde à vue. L'officier de police a le nez fin et décide de regarder si son profil ne correspond pas à une affaire non élucidée. Quelle ne fut pas sa surprise !



Le policier constate alors que l'ADN du prévenu "matche" avec un cambriolage datant de 2016. À cette époque, il avait subtilisé dans un domicile du Port une tronçonneuse, deux tablettes, un PC et divers effets personnels. Lors du relevé d'indices, les policiers avaient relevé à l'époque des traces de sang qui appartiennent à un certain Emmanuel B. !



"Ou ça fait trop longtemps, ou j’étais trop ivre, mais je ne me souviens pas du tout de ce cambriolage", explique le prévenu à la barre, reconnaissant les faits à demi-mots.

Il totalise 34 condamnations



En effet, il n'est pas facile d'avoir de la mémoire sur les faits quand on totalise 34 condamnations et 19 incarcérations pour un total de 36 mentions au casier. Sorti de prison en novembre 2021, il reconnaît cependant une consommation d'un litre de rhum quotidien. "Le cas de M. Emmanuel B. est assez particulier puisqu’il a été condamné en cumul à 20 ans de prison depuis 1997 ! Je ne vois pas d’autre moyen que la prison ferme et le maintien en détention", requiert la procureure de la République.



"Il ne sait faire que ça" lâche la défense, peu aidée par le casier de son client. Le président condamne finalement le prévenu pour l'ensemble de son œuvre à une peine de 15 mois de prison avec maintien en détention.



