Faits-divers ​Le Port : Une balle dans la fesse et trois ans de prison

Un Portois a été condamné ce vendredi pour avoir tiré dans la fesse de son dalon. Les conséquences de cet acte sont, finalement, loin d'être drôles. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 16:52 | Lu 4190 fois

Les faits remontent à 2017. Étonnant, peut-être, que trois ans de contrôle judiciaire plus tard, l’auteur atterrisse aujourd’hui en prison. Mais J.M, 35 ans, a été placé en détention ce vendredi par le tribunal correctionnel où il purgera une peine de trois ans de prison.



Si la blessure prête d’abord à sourire - un coup de pistolet dans la fesse droite de son dalon - , le calvaire et les séquelles de la victime sont bien moins amusants. Un contentieux, des insultes et une dispute entre deux anciens amis n’auraient jamais dû entraîner à une longue hospitalisation, deux chirurgies lourdes et une rééducation conséquente. En tout, cent jours d’ITT, selon le médecin légiste.



Déjà 17 condamnations



Ce jour-là, en avril 2017, l’auteur de l’agression est remonté. Il passe d’abord en scooter devant un bar du Port où se trouve la victime et il le menace. Il revient ensuite en voiture et pointe un pistolet en sa direction. Un premier coup de feu : la balle atterrit dans la portière. Le deuxième, dans la fesse. Une fois interpellé, il passera 7 mois en détention provisoire avant d’être placé sous contrôle judiciaire.



"Je n’ai pas pu me contrôler, avoue-t-il devant les magistrats. Je regrette, c’est un ami à moi. J’ai tiré sur lui pour rien". Des regrets, trois ans sans histoire et un emploi : il y a de quoi rester optimiste. Mais son casier judiciaire, comme le rappelle le président d’audience, ne plaide pas en sa faveur. Il compte 17 condamnations et quatre séjours en prison. Direction, donc, la prison de Domenjod pour 2 ans et demi de détention ; la période de détention provisoire étant soustraite.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

