A la Une . ​Le Port : Soupçonné d'abus de confiance et de racket, Willy Incana est en garde à vue

Ce lundi après-midi, le président de l'association KFA a été interpellé au Port. L'ancien candidat aux législatives est en garde à vue à Malartic. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 17:30

Ce lundi, Willy Incana a été interpellé au Port par les policiers du service territorial de la police judiciaire. Ils étaient accompagnés par le RAID.



Il a ensuite été conduit au commissariat de Malartic où il se trouve actuellement en garde à vue.



Selon nos informations, il serait reproché au Portois un abus de confiance.



Par ailleurs, celui qui est considéré comme un grand frère par les Portois auprès desquels il œuvre, va devoir s'expliquer au sujet d’extorsions de fond qui auraient été commises auprès de différents commerces de l'île.



Celui qui dit détester la politique depuis toujours s'est finalement lancé cette année pour "bousculer les codes" en se laissant convaincre par Karine Infante, "son mentor" dont il a été le binôme et obtenant 5,03% des voix au premier tour des dernières législatives.



Son audition commence et pourrait se poursuivre pendant 48 heures.