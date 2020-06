Faits-divers ​Le Port : Des policiers entraînés dans une violente bagarre

Deux hommes étaient jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel ce vendredi pour s'être battus et s'en être pris violemment aux policiers qui tentaient de les interpeller, mercredi au Port. Par SH - Publié le Vendredi 12 Juin 2020 à 18:41 | Lu 534 fois

"C’est un exemple aujourd’hui du contexte actuel, où l’on conteste l’autorité et la légitimité de la police", déclare l’avocat des policiers entraînés dans une violente rixe au Port mercredi. "Ils ont eu affaire à des délinquants chevronnés qui leur ont craché dessus, donné des coups de pied et de poing et qui les ont insulté".



La journée était longue pour les deux prévenus mercredi. Jugés devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis en comparution immédiate ce vendredi, ils ont reconnu les faits. Dans la matinée, les deux hommes se croisent à un distributeur. Le premier, une vingtaine d’années, accuse le 2e, une trentaine d’années, d’avoir volé sa moto. Cela ne lui plaît pas et il finit par retrouver le jeune plus tard. Depuis sa voiture, il lui tire dessus avec un pistolet à billes modifié. La victime est blessée à la cuisse.



"Je venais de prendre une balle dans la cuisse, j’étais dans la colère". Une colère noire car il le retrouve à son tour et lui assène des coups de poing avec un poing américain. C’est à ce moment-là que la police arrive et poursuit l’auteur du coup de feu. Alors que la police le poursuit en voiture puis parvient difficilement à l’interpeller, un véhicule arrive à toute allure. Son rival descend de la voiture et s’en mêle. Il assène des coups de pieds à la fois à son ennemi et au policier qui le maintient au sol. Des coups sont alors échangés. Les policiers reçoivent également des crachats et insultes ; des renforts sont appelés. "Ces actes étaient intentionnels, ces gens-là font leur travail dans un contexte très difficile", affirme l’avocat des policiers.



Pour la procureure, la scène s’apparente "à ce qui pourrait se passer à Marseille" et à "du grand banditisme". Elle demande 8 mois de prison dont 4 avec sursis pour le plus jeune qui possède un casier judiciaire vierge. Pour l’auteur du coup de feu et des insultes, dont le casier est plus chargé : 18 mois de prison dont 12 avec sursis.



Les peines sont finalement de 8 mois de prison avec sursis pour le jeune et 12 mois de prison ferme ainsi que le révocation de 6 mois de sursis pour le plus âgé. Tous deux ne pourront pas porter d'arme pendant une durée de 3 ans et devront indemniser les deux policiers.