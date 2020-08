A la Une . ​Le PSG battu par le Bayern en finale de la Ligue des Champions

Le PSG a été battu sur le plus petit des scores ce dimanche soir à Lisbonne. Le trophée de la Ligue des champions prend la direction de l'Allemagne.

Le Bayern Munich s’offre une sixième Ligue des Champions après celle de 1974, 1975, 1976, 2001 et 2013. Le Paris Saint-Germain devra encore patienter avant de soulever la coupe aux grandes oreilles.



Le Bayern soulève la C1 sept ans après leur dernier titre. Ironie de l’histoire, c’est grâce à un but de Kingsley Coman que le club bavarois bat le PSG. Né à Paris, l’international français a été formé au Paris Saint-Germain. Il avait rejoint son centre de formation en 2004 avant de devenir en février 2013, à l'âge de 16 ans et 250 jours, le plus jeune joueur de l'Histoire du club.



Le latéral bavarois a ouvert le score à la 59ème minute d'une tête piquée sur un service de Kimmich au 2ème poteau.



"C'est une sensation extraordinaire, beaucoup de bonheur, un parcours extra. Mon coeur est au Bayern, mais je vais pas mentir, voir mon ancienne équipe comme ça, ça me fait un peu mal au coeur. On est très heureux d’avoir gagné", a déclaré Kingsley Coman au micro de RMC Sport.



Face à lui, le trio d’attaque parisien est resté muet, avec des occasions franches mais à chaque fois interceptées par le gardien Manuel Neuer.



Les Bavarois ont remporté 11 matches sur 11 cette saison en UEFA Champions League avec un match mémorable face au FC Barcelone en quart de finale (8 à 2).



Paris est le troisième club français à s'incliner contre le Bayern dans une finale européenne après Saint-Étienne en 1976 (C1) et Bordeaux en 1996 (C3).