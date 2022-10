A la Une . ​Le PSG aurait organisé des campagnes contre Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux

Médiapart a révélé une enquête extensive sur les dessous de la gestion financière du Paris Saint-Germain. On y apprend notamment qu’une “armée numérique” a été engagée pour critiquer des joueurs dont la star du club et de l’Equipe de France. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 21:34

Le journal Médiapar t a fait ce mercredi 12 octobre des révélations de taille sur le fonctionnement du PSG et notamment ce qui est qualifié comme une “incroyable machine à calomnier”. L’enquête publiée aujourd’hui dévoile qu’une agence a été payée pour attaquer les membres du club en conflit avec la direction et protéger les autres sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé ciblé par son propre club



Médiapart a pu se procurer le rapport d’activité de l’agence numérique engagée par le PSG. Il y est expliqué qu’une armée de comptes Twitter “partenaires”, composée de personnes “réelles” qui “vit foot, pense foot”. Ces internautes ont pour mission “d’influer sur d’autres comptes relayant des informations, rumeurs, scandales”.



Cela a notamment été le cas lorsqu’Adrien Rabiot et sa mère sont entrés en conflit avec le club alors qu’il s’apprêtait à quitter le PSG. Des opérations ont été menées pour protéger la réputation de Neymar quand il a giflé un supporter.



L’un des cas qui fait le plus jaser est celui de Kylian Mbappé, qui est très critiqué sur les réseaux sociaux depuis le début de la saison alors qu’il a fait connaître son mal-être dans l’équipe. Il aurait déjà été victime de ces faux-comptes en 2019 au moment où un possible transfert au Real Madrid était largement évoqué dans la presse.



Mais aussi quand il s’est exprimé sur son mécontentement concernant la gestion du club lors de la soirée de gala des trophées de l’UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels). Un des influenceurs a alors tweeté : “T’as fait passer ton message ce soir, et quel timing !? Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain…”



