​Le Noël bis des bénéficiaires de la Croix-Rouge

L’arbre de Noël de la Croix-Rouge de la Zac Finette devait avoir lieu le 18 décembre dernier. En raison du tragique incendie de l’immeuble La Marina, l’événement a été reporté à ce jeudi.



Malgré le retard, le Père Noël n’a pas oublié de laisser des colis aux enfants sous le sapin de la Croix-Rouge de Sainte-Clotilde. Peluches, poupons, jouets d’éveil et autres jouets musicaux et de société... la hotte de l’homme en rouge est bien remplie cette année !



La solidarité des Réunionnais et des partenaires de la Croix-Rouge pour cette collecte font le bonheur de 150 enfants qui défilent tour à tour dans les locaux, les yeux ébahis par cette magie de Noël après l’heure.



L’association tient à remercier tous ceux qui ont contribué à la tenue de cet événement en faveur des foyers les plus modestes. Quant au Père Noël, après cette dernière tournée de 2021, il vous donne rendez-vous en fin d’année prochaine.