A la Une .. ​Le Kartel Urban Live arrive en tournée près de chez vous

Le Kartel Prod continue à se développer dans le monde de l’événementiel. Après un Festival Zouk couronné de succès, le label de DJ Skam va prochainement lancer des soirées musicales aux quatre coins de La Réunion. Des artistes nationaux et internationaux sont attendus. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 16:03

Le Kartel Urban Live ambitionne de devenir le nouveau grand rendez-vous musical à La Réunion. Le projet du Kartel Prod vise à faire venir des têtes d’affiche de métropole et même d’ailleurs. Des pointures de la scène du rap devraient faire leur apparition.

Peu d’informations ont pour l’instant filtré au sujet du nouveau concept du Kartel Urban Live. Mais l’événement devrait se décliner sur plusieurs dates dont la première est attendue avant la fin des vacances scolaires.



DJ Skam et le Kartel Prod assure aux Réunionnais que de belles surprises sont à venir…



