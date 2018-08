​Le Gol et Maison rouge de nouveau reliés au centre ville de Saint-Louis

Le radier des Trois ravines, axe majeur reliant le centre ville aux quartiers du Gol, Plateau Maison rouge, Maison rouge et Pont-Neuf sera de nouveau accessible cet après-midi. Suite au passage des tempêtes du début d'année, le radier a été emporté et rendu la circulation impraticable. Après plusieurs semaines de travaux, le radier sera ouvert ce mardi à 16H aux véhicules légers.



Les travaux ont consisté à la réalisation d’une route provisoire à double sens pour les piétons et véhicules, le temps de construire un nouveau pont.



La circulation des véhicules lourds (bus et camions) ne se fera que le lundi 20 août pour des raisons techniques, précise le maire de Saint-Louis, Patrick Malet.