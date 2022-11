A la Une . ​Le Diana Dea Lodge rouvre ses portes le 11 novembre

Par LG - Publié le Samedi 5 Novembre 2022 à 16:03





Le 2 août, en pleine nuit, un incendie avait détruit une partie de l'établissement hôtelier niché à 650 mètres d’altitude à Sainte-Anne, commune de Saint-Benoît.



Fort heureusement, les 63 clients hébergés ce jour-là avaient pu être mis à l’abri et aucune victime n’était à déplorer.



"Nous avons sécurisé et masqué les zones sinistrées, et réorganisé les parties restées intactes. La qualité de notre service reste la même, voire plus intimiste car nous limitons notre nombre de chambres à la vente en ayant fait le choix de garder la quasi totalité de nos collaborateurs", indique la direction qui ne cache pas que cette réouverture est une version "provisoire" jusqu'à ce que tous les locaux endommagés soient restaurés.