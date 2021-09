​Le Département accueille la formation HEC Stand-up

Pour la première fois à La Réunion, la HEC Paris organise une formation visant à soutenir les femmes dans leurs projets d’entreprise. Cette séquence se déroule du 27 au 30 septembre dans l’Hémicycle du Palais de la Source, mis à disposition par le Département aux organisateurs et aux participantes.



Dans son mot de bienvenue, le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior a souligné que « même si les femmes sont encore bien trop minoritaires dans le monde des entreprises, il y a une dynamique constante qui démontre une envie et surtout une capacité d’entreprendre des femmes. Nous le constatons régulièrement à travers le Challenge des Créateurs qui vise à récompenser des parcours originaux d’insertion par la création d’entreprise ».



Cyrille Melchior a également rappelé les dispositifs mis en place par la Collectivité en faveur des créateurs et créatrices d’entreprise, dont le prêt ADEN (aide départementale à la création d'entreprise nouvelle) ou encore le TAJ (Tremplin pour l’activité des jeunes).