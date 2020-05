Courrier des lecteurs ​Le Conseil d'Etat et la pratique de la Religion Par A.N. - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 14:45 | Lu 143 fois

Le Conseil d'Etat vient d'ordonner au Gouvernement de lever l'interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte. Tous les cultes !



Cette interdiction est jugée illégale, elle est une atteinte aux libertés fondamentales des Français.



Le Conseil d'etat émet cependant une condition : que la pratique religieuse se fasse dans le respect des mesures proportionnées aux risque sanitaires.



Ne seront tolérés que les petits rassemblements.



Pour rappel, le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction administrative en France. il exerce plusieurs missions : il conseille le Gouvernement, l'Assemblée Nationale, le Sénat Il est le juge suprême.



Ce jour, je recevais une newsletter de la "Fédération pro Europa Christiana". Qui réclamait la liberté de culte. Je dois avouer que je n'adhère pas toujours aux idées de cette fédération, mais j'ai retenu deux passages : " poignée de fidèles", "une église peu fréquentée". Il est en effet regrettable qu'en métropole, les églises soient moins fréquentées.



Mais dans cette décision du Conseil d'Etat, on s'en rend compte encore, que les territoires ultra-marins ne sont pas pris en considération.



Le Dimanche, à la Réunion, par exemple, les églises sont bondées. La foi est omniprésente, et la pratique religieuse aussi !



Ce qui est valable pour la métropole ne l'est pas pour nous !



Les règles sanitaires exigées par la COVID ne peuvent être appliquées, ici, dans la pratique de quelque culte que ce soit !



J'ai été conquis par l'initiative de l'Evêque de Châlons en Champagne qui a résolu la problématique en organisant une messe en plein air, façon drive-in.



Si l'Evêque et quelques prêtres étaient sur une estrade, dehors , les fidèles, eux, étaient nombreux, dans leur voiture, donc confinés, écoutant la messe via leur auto radio.



L'hostie leur a été offerte, ensuite, à travers leurs vitres baissées.



Pour conclure, je dirai que nous sommes encore bien loin de la métropole et des prises de décisions.



Comme il a été dit et écrit : "Nous sommes les danseuses de la France" !



Mais je compte sur l'inventivité de nos fidèles pour que notre pratique religieuse, dont nous avons tant besoin, nous revienne.





