Faits-divers ​Le CCAS de Cilaos cambriolé

Le centre communal d'action sociale de Cilaos a été visité par une ou des personnes mal intentionnées. Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi. Les portes du CCAS ont été forcées. Le ou les intrus se sont introduits dans les locaux et ont dérobé la recette du centre de loisirs.

La mairie a logiquement déposé plainte. La mairie informait hier soir, via la page JT Cilaos, que ce vol n'impactera en aucune manière les vacances des enfants de la commune.

Nous tenons à dire à ces petits voleurs de ne pas oublier que vous avez volé la recette qui aurait dû servir à égayer les vacances de VOS enfants, de NOS enfants. Dans les temps difficiles que nous vivons, beaucoup de familles sont isolées et le centre de loisirs est aujourd'hui un moyen de faire en sorte que nos enfants passent de bonnes vacances avec leurs amis. Nous déplorons donc fortement ce genre d'acte malveillant, regrette l'équipe municipale menée par Jacques Técher.