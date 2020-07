Justice ​Le Bâtonnier de Saint Pierre réagit à la nomination d’Éric Dupond-Moretti

Suite à la nouvelle composition du gouvernement, la nomination du nouveau "garde des sceaux" a vu la promotion d’Éric Dupond-Moretti, avocat de profession, place Vendôme, chef lieu du ministère de la Justice. Normane Omarjee, Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Pierre, réagit à cette nomination : Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 14:59 | Lu 433 fois

"La nomination d’Éric Dupond-Moretti comme Garde des sceaux, ministre de la Justice est une bonne nouvelle. Elle rappelle que toutes les professions judiciaires, sans exclusive, concourent à l’œuvre de justice. C’est un praticien du monde judiciaire qui entre place Vendôme.



Je salue le beau parcours républicain d’un orphelin de père, aux origines modestes, qui par son travail, sa rage et sa passion, a accédé à notre profession et en est devenu une figure.



Pour les avocats, éprouvés par le long combat contre la réforme des retraites et la crise Covid, voir l’un des leurs entrer au gouvernement constitue une reconnaissance.



Nous serons attentifs à la place faite à la profession dans les réformes à venir. Notre nouveau ministre nous sait déjà concernés et combatifs."



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur