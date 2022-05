A la Une .. ​Le BCD et la Tamponnaise sacrés champions de La Réunion de basket

Ce week-end a consacré les champions et les championnes en basket-ball à La Réunion. Par LG - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 09:41

À l’issue de leur match retour, les garçons du Basket club dionysien ont rattrapé le retard du match aller qui avait vu le Saint-Pierre Basket Ball l’emporter par huit points d’écart. Ce samedi soir à Champ fleuri, le BCD a gagné beaucoup plus largement en signant un 66 à 49.



Chez les femmes, la Tamponnaise continue de régner sans partage en alignant son 11ème titre consécutif. Les joueuses l'ont emporté facilement face aux Portoises 72 à 22.



Les photos sont signées Karoline Chérie