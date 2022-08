​La vanille, un patrimoine à préserver

Gousses, grains, extrait et bien d’autres produits dérivés sont proposés par les producteurs, dont la Coopérative Provanille et Louis Leichnig qui mettent en avant le label IGP. D’autres exposants comme Jismy Moutien de la marque Les Marieuses, proposent des" kits" composés de liane de vanille, de tuteur, de cordelettes en vacoa, de scorie et de pot " pour permettre à tous de planter la vanille à domicile ".



Conférence, animations foraines, concert et hommage à Edmond Albius sont aussi au programme de cette manifestation organisée par la ville de Sainte-Suzanne, soutenue par le Département au même titre que les autres festivités mettant en avant les produits du terroir et les patrimoines de La Réunion.



La Collectivité départementale confirme sa volonté d'accompagner la filière à travers le lancement avec l’ONF d’un appel à projet pour l’attribution de parcelles, aux producteurs de vanille. Situés en majorité sur les secteurs de Sainte-Rose, de Saint-Philippe et de Saint-Benoît, 16 lots en forêt départemento-domaniale et 2 lots en forêts ENS du Département sont proposés aux planteurs dans le cadre de cet appel à projet.