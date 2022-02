Nous connaissons , bien sûr, la période peu glorieuse de La Terreur, période de la Révolution française entre 1793 et 1794.



Nous la vivons sous une autre forme au XXIème siècle .

Quand on voit ces horribles attentats que nous avons subi, les agressions quotidiennes à l'arme blanche, notre police bafouée.....Le gouvernement qui nous fiche la trouille avec cette pandémie ! La violence est partout . L'insécurité est partout, permanente !



Et puis, il y a la violence dans la communication.



Nous n'avons pas le droit de penser si nous ne sommes pas dans la bien pensance des islamo gauchistes.

Nos journalistes doivent être protégés par des policiers car ils sont menacés pour avoir osé émettre un commentaire ou un opinion contraires au diktat en vigueur.Plus de liberté d'expression. Marche ou crève !



Même l'imam de Drancy est protégé parce qu'il est francophile !



Et puis il y a la violence en col blanc.

Et nous la vivons en cette période d'élections Présidentielles .

Certains candidats ne peuvent obtenir leurs parrainages , de peur d'être sanctionnés par les diverses collectivités.



Quand cela cessera- t-il ?