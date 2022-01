A la Une .. ​La tempête tropicale Ana fait 46 morts

En provoquant des inondations et des vents violents, la tempête tropicale Ana a touché Madagascar, le Mozambique et le Malawi. Selon les bilans de ces trois pays, 46 personnes ont perdu la vie. Par Zinfos 974 - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 14:33





Selon un bilan établi par les autorités malgaches, le 25 janvier, 39 personnes ont péri suite au passage d’Ana. La capitale Antanarivo a été frappée par des fortes pluies provoquant des glissements de terrain et des inondations. La semaine passée, 65.000 personnes étaient sans logement.



La tempête tropicale a ensuite atteint le Mozambique où trois personnes ont été tuées et 49 blessées dans la province de Zambezia, selon l’Institut national de gestion des risques du Mozambique. Une tempête qui frappe "des populations hautement vulnérables qui ont déjà récemment souffert de catastrophes naturelles et de conflits dans le nord du Mozambique", précise le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU dans des propos relayés par nos confrères du Figaro. La pays voisin, le Malawi, déplore quatre morts. Le pays a été plongé dans le noir lundi. L’élévation rapide du niveau de l’eau a forcé les compagnies d’électricité à arrêter leur générateur.



S’il est encore trop tôt pour déterminer la trajectoire exacte de Batsirai, ce système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. Il se dirige vers l’Ouest-Sud-Ouest et pourrait atteindre Rodrigues dès ce week-end.









La tempête tropicale qui s’est formée à l’Est de la Grande Île a continué sa trajectoire vers l’ouest en touchant le Mozambique et le Malawi où la majeure partie du pays est encore privée d’électricité.Selon un bilan établi par les autorités malgaches, le 25 janvier, 39 personnes ont péri suite au passage d’Ana. La capitale Antanarivo a été frappée par des fortes pluies provoquant des glissements de terrain et des inondations. La semaine passée, 65.000 personnes étaient sans logement.La tempête tropicale a ensuite atteint le Mozambique où trois personnes ont été tuées et 49 blessées dans la province de Zambezia, selon l’Institut national de gestion des risques du Mozambique. Une tempête qui frappe "des populations hautement vulnérables qui ont déjà récemment souffert de catastrophes naturelles et de conflits dans le nord du Mozambique", précise le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU dans des propos relayés par nos confrères du Figaro. La pays voisin, le Malawi, déplore quatre morts. Le pays a été plongé dans le noir lundi. L’élévation rapide du niveau de l’eau a forcé les compagnies d’électricité à arrêter leur générateur.