A la Une ... ​La tempête Chalane est à 585 kilomètres de La Réunion

Ce 4e système dépressionnaire s'est rapprochée de nos côtes et se trouve à 585 kilomètres ce jour de Noël. Publié le Vendredi 25 Décembre 2020

La tempête Chalane se déplace toujours vers l'Ouest mais a légèrement perdu en vitesse, passant de 19 km/h à 15 km/h. Elle se trouve aujourd’hui à 585 kilomètres au Nord de La Réunion.



Le point de Météo France



Informations sur le système :



1) La tempête tropicale CHALANE est en train de passer, à partir de cette nuit, à bonne distance au Nord puis au Nord-Ouest des Mascareignes (~600 km +/- 150 km) sans influence directe sur les îles.



2) Ce week-end, CHALANE va toucher la côte Est de Madagascar probablement au stade de tempête tropicale. Ce sont les régions côtières au Nord de 20°S, notamment la région entre les villes de Toamasina au Sud et de Sambava au Nord qui restent les plus exposées. La dégradation des conditions météorologiques dans ce secteur pourraient commencer dans la nuit de vendredi à samedi. Les habitants de la zone sont invités à suivre l'évolution de la situation via les informations spécifiques délivrées par les autorités locales.



3) En première partie de semaine prochaine, le système devrait gagner le Canal du Mozambique où une ré-intensification est probable alors qu'il devrait continuer sur une trajectoire globalement orientée vers l'Ouest.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 26/12 à 04h locales, par 15.6 Sud / 53.1 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 27/12 à 04h locales, par 16.0 Sud / 50.2 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 28/12 à 04h locales, par 17.6 Sud / 45.6 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 29/12 à 04h locales, par 18.8 Sud / 42.2 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 30/12 à 04h locales, par 18.5 Sud / 38.5 Est.