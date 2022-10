A la Une . ​La team Koh-Lanta de Denis Brogniart termine 15ème de la Zembrocal Trail

Denis Brogniart, Mathieu Blanchard, Bastien Saint-Pierre et Aurélien Tesson ont pu enfiler le tee-shirt des finishers de l’édition 2022 du Grand Raid. Par LG - Publié le Samedi 22 Octobre 2022 à 11:18

Mission accomplie pour l’équipe du présentateur vedette de TF1 Denis Brogniart. Sa team baptisée Koh Lanta, du nom du célèbre programme télé mettant au défi des candidats en mode "survivor" sur une île déserte, a franchi la ligne à La Redoute vendredi à 19h44 après 26 heures et 44 minutes sur les sentiers.



​La team Koh-Lanta arrive 15ème sur les 178 équipes qui ont réussi à franchir la ligne. Les coureurs engagés sur la course de relais composée de quatre personnes avaient jusqu’à ce samedi 8h30 pour rejoindre Saint-Denis.



Dans la bande Koh-Lanta, Mathieu Blanchard était le plus expérimenté. Il a terminé en août dernier à la deuxième place de l’Ultra trail du Mont Blanc à cinq minutes de l'extra-terrestre espagnol Kilian Jornet.



Le podium de la Zembrocal Trail 2022 est occupé par l’équipe locale Trail Bike Sud arrivée à 13h17 hier, suivie de l’équipe mauricienne des Têtes brûlées à 13h28 et celle des locaux des Chartreux à 13h50.



Images : Pierre Marchal - Anakaopress