A la Une ... ​La sœur des frères Clain condamnée en appel

Ils étaient les voix françaises de l’organisation terroriste Etat Islamique (EI), elle est leur soeur ainée. Anne Diana Clain a été à nouveau condamnée ce lundi en appel et écope de 9 ans de prison. La soeur de Fabien et Jean-Michel Clain prévoyait de se rendre en Syrie avec ses enfants pour rejoindre l’EI. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 15 Septembre 2020 à 09:28 | Lu 270 fois

Une peine de 9 ans de prison, identique à celle prononcée en première instance en novembre dernier, à laquelle s'ajoute une période de sureté de 6 ans. La Réunionnaise Anne-Diana, 45 ans, sœur aînée des frères Clain, a donc été à nouveau condamnée, cette fois au palais de justice de l’Île de la Cité à Paris, pour avoir tenté de rejoindre la Syrie à deux reprises en 2015 et 2016 avec son mari et leurs enfants. Son mari, Mohamed Amri, 58 ans, a également été condamné pour "association de malfaiteurs en vue de préparation d’actes de terrorisme" à 10 ans de prison.



Anne-Diana, convertie depuis 1999 et étant celle qui a fait convertir le reste de sa famille, a maintenu qu’elle s’attendait à une vie "comme en France" mais où elle pouvait vivre sa religion pleinement et a plaidé la naïveté. Son mari affirme à nouveau que pour lui, il ne s’agissait que d’un séjour. Etrange, sachant que la famille était passée par Monaco, l’Italie, le Grèce, avant d’être refusés à la frontière turque et d’attendre plusieurs mois en Bulgarie avant d’entrer enfin en Turquie. C’est à la frontière turco-syrienne qu’ils seront interpellés.



Pour ce qui est de ses frères, Fabien et Jean-Michel Clain, présumés morts , ils étaient considérés comme cadres de l’organisation Daesh et auteurs des "anasheeds", soit des appels à la haine. Des appels écoutés par les enfants d’Anne-Diana. "Ma rigueur religieuse m'empêchait d'avoir un raisonnement normal", avait-elle déclaré en première instance. Une forme de déni, selon elle, face à ce qu’était réellement L’Etat Islamique.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur