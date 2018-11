​La semaine Bleue Au Rayon de Soleil à Saint Benoit !

Encore une fois nos élèves de Première SAPAT (Service à la Personne et au Territoire) du lycée Cluny de Sainte Suzanne ont répondu présents à la journée d’accompagnement à la structure au Rayon de Soleil à Saint Benoit. Ce jeudi 11 octobre 2018, une demi-douzaine d’élèves de la filière SAPAT sous la responsabilité de Monsieur GANOFSKY enseignant au lycée sont allés à la structure pour aider le personnel à gérer au mieux ce moment convivial. En effet, la structure fait de l’aide à domicile pour des usagers à partir de l’âge de 3 ans. Elle prend ainsi en charge plus de 300 personnes avec des besoins spécifiques, sur des démarches volontaires et ou orientées. Il est à noter que la plupart des bénéficiaires sont âgés de plus de 60 ans et ont besoin des actes essentiels au quotidien. Aussi et comme tous les ans, la structure organisait sa journée récréative dans le cadre de la Semaine Bleue au sein même de ses locaux et espaces au Butor à Saint Benoit.



Cette démarche a pour objectif de réunir le maximum d’usagers et ce dans une dynamique de socialisation à travers des jeux et autres animations collectives. C’est en fait un rassemblement où chaque usager pourra se faire de nouveaux amis, ou encore chanter, danser, jouer et s’amuser et ce, sans trop de difficultés. Cette journée qui a été bien préparée et aussi bien vécue par nos élèves, qui au passage font des stages dans ce type de structures a été saluée par de grands remerciements de la structure. Encore une fois Mme Guichard la responsable, ainsi que le staff du Rayon De Soleil ont félicité nos élèves pour leur dévouement et leur professionnalisme auprès de ces usagers tous âges confondus.



Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !