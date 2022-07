​La présence d’un concurrent du Tour Auto lourdement condamné irrite ses victimes

Arrête-moi si tu peux ! Un concurrent du Tour Auto est « wanted » pour certaines personnes qui ont croisé sa route. Lionel Cadet est sur la ligne de départ de la prestigieuse course automobile en ce dernier week end de juillet. Son co-pilote n'est autre que son fils.Derrière Lionel Cadet se dissimule en réalité un personnage haut en couleur : Gramoune Moussa. Nous vous en parlions il y a deux semaines lorsque nous venions d'apprendre qu’il figurait sur la liste des engagés de cette édition 2022 du Tour Auto. Certaines de ses victimes ne découvrent sa présence qu’aujourd’hui, à quelques minutes du premier vrombissement des moteurs et elles sont pour le moins interloquées."Comment quelqu’un qui a été condamné en octobre 2020 peut-il participer à un événement sportif au nez et à la barbe de ses victimes ?", déplore l’une d’elles, préférant l’anonymat. "En plus, pour essayer de brouiller les pistes, Arnold Cadet s’est inscrit sous son deuxième prénom : Lionel", expliquent cette personne qui a croisé sa route.Rappelons en effet qu’Arnold Cadet a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 10 novembre 2020 à 4 ans de prison dont 1 ans avec sursis mais aussi à payer , solidairement avec un fonctionnaire d’Etat, une lourde peine d’1,5 million d'euros de dommages et intérêts au Trésor public. Arnold Cadet avait mené en bateau le comptable public du lycée hôtelier de Plateau Caillou en le faisant miroiter qu’il avait le pouvoir de faire revenir sa dulcinée. Pour y arriver, Arnold Cadet invoquait l’esprit de Gramoune Moussa, mêlant fausse spiritualité et sorcellerie pour une vraie arnaque, surtout.Mais le condamné avait immédiatement fait appel et jusqu’à ce jour, donc, il est libre de ses faits et gestes, y compris participer à une compétition sportive. C’était le cas ces derniers mois dans des courses auto dans l’Hexagone.Avant de se faire remarquer au volant de bolides, Arnold Cadet avait posé ses valises en Afrique de l'ouest. C’est dans les habits d’un ambassadeur de haute volée qu’il délivrait toutes sa science aux Béninois à la recherche d’un emploi.En octobre, cela fera deux ans qu’une condamnation a été prononcée à son encontre. L’audience d’appel n’a toujours pas eu lieu. Ce qui ne constitue pas une réelle surprise au regard de l’engorgement des tribunaux.C’est donc avec dans ses rangs un invité un peu particulier que s'élance le Tour Auto 2022. Prochain arrêt : la cour d'appel de Saint-Denis dans quelques mois.