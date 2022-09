​La préfecture fait le point sur l'approche du bateau sri lankais

L'embarcation immatriculée au Sri Lanka est entrée dans les eaux françaises et se trouve actuellement à 35 nautiques (70 kilomètres environ) des côtes réunionnaises, à l'Est de l'île.



En fonction de sa trajectoire par le Nord ou le Sud, elle arriverait à La Réunion dans la deuxième partie de nuit ou samedi matin.



Les services compétents (Commandement de la zone maritime sud de l’océan Indien et Direction de la mer sud océan Indien) sont en alerte depuis son repérage en coordination avec les autorités mauriciennes.



Celles-ci ont dans un premier temps mobilisé des moyens aériens et patrouilleurs pour suivre la position et évaluer la situation du navire et des 46 personnes (dont 2 femmes et 6 enfants) à son bord.



Le préfet de la Réunion, en tant que délégué du Gouvernement pour l'action de l’État en mer, considérant un risque de danger compte tenu du nombre de personnes à bord pour un bateau de 12 mètres, a déclenché une opération appelée SAR (Search and rescue ou SAR : organisation et opérations de localisation et de secours aux personnes en situation de détresse, fondée sur une convention internationale).



Dans ce cadre, le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et Sauvetage) coordonne les moyens déployés.



En particulier, le Champlain (bâtiment de la marine nationale, de soutien et d'assistance outre-mer) est chargé d'aller en ce début d'après-midi au contact de l'embarcation pour préciser ses intentions, sa situation et la santé des passagers.



L'objectif des autorités françaises est à ce stade de mettre en sécurité les personnes.