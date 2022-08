A la Une . ​La police de Perpignan lance un appel à témoins pour retrouver une famille mahoraise

Une mère de famille et ses deux enfants n’ont plus donné signe de vie depuis lundi. La Police de Perpignan diffuse un appel à témoins. Par LG - Publié le Samedi 20 Août 2022 à 11:29

Une famille originaire de Mayotte est portée disparue depuis le lundi 15 août à Perpignan. Souniati Houmadi et ses deux filles de 4 et 5 ans, Souheyila et Amélia Oili, sont portées disparues à Perpignan depuis lundi après-midi.



Un élément intrigue la police : la mère de famille est sortie de son domicile sans sa carte bleue.



La police des Pyrénées-Orientales a donc décidé de diffuser un appel à témoins ce vendredi soir pour les retrouver.



La dernière localisation du téléphone portable de la mère de famille de 27 ans a été enregistrée à 16h50 place du Puig à Perpignan lundi dernier.