​La performance de la candidate réunionnaise dans Ninja Warrior a impressionné

Son passage dans Ninja Warrior est réussi. La Réunionnaise Sandrine Ramin a pu montrer toute sa dextérité dans diverses épreuves sportives du célèbre programme télé de TF1. Par LG - Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 à 08:14

Les téléspectateurs de TF1 ont pu apprécier ce samedi soir les performances des participants au programme Ninja Warrior.



Parmi eux, la candidate réunionnaise Sandrine Ramin a impressionné. Sa maîtrise et sa puissance ont suscité l’admiration de nombreux téléspectateurs mais aussi celle du présentateur de l’émission Christophe Beaugrand. Rien d'étonnant puisque ce sont les vidéos postées sur les réseaux sociaux par la jeune femme de 29 ans originaire de Saint-André qui ont tapé dans l'oeil de la production.



Le troisième rendez-vous de l’émission télévisée qui propose plusieurs plateaux sportifs a de nouveau proposé des défis incroyables à relever.



Pour cette septième saison de Ninja Warrior, la production a fait le choix de compliquer les épreuves. "Le niveau des candidats progresse au fur et à mesure des saisons et le parcours devient quant à lui de plus en plus difficile", expliquait la production du programme télévisé avant le lancement de l’édition 2023 toujours présentée par le trio Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et la Miss France 2016, Iris Mittenaere.



Ainsi, avant d'accéder au buzzer, les participants doivent respecter un temps imparti lors des deux premières épreuves. Aussi, ils doivent faire face à la Memory Tower, un parcours d'obstacles piégés dont ils devront mémoriser les risques.

Fabuleuse Sandrine ! #NinjaWarrior @NinjaWarriorTF1 @tf1 pic.twitter.com/igC75afN6F — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) January 21, 2023

Sandrine a fait un super beau parcours bravo à cette réunionnaise très courageuse. Un mental d’acier cette femme 💪🏼👏🏼 #NinjaWarrior — Carla Stracquadanio (@Italienne1302) January 21, 2023

Sandrine vs le mur : don't mess up with me.



Balaise la nana ! #NinjaWarrior — George Abitbol (@GA95586159) January 21, 2023

Mais la boss Sandrine en fait ! Go girl #NinjaWarrior — 🙉🙊 (@steelaandv__) January 21, 2023