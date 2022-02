​La patiente de l'hôpital menait une double vie la nuit

Un vrai passe-partout. Une jeune patiente du Groupe hospitalier Est Réunion sera jugée dans sept mois pour avoir dérobé des affaires et pénétré dans une maison appartenant à l’hôpital de Saint-Benoît.



Durant son hospitalisation, elle ne s’est pas contentée de rester au lit et de recevoir des soins. C’est la nuit, durant son séjour, qu’elle prenait les habits de la parfaite cambrioleuse.



Ni vue ni connue, elle profitait de la baisse de vigilance pour dérober des pass magnétiques servant aux professionnels de santé pour ouvrir des portes non accessibles au public. C'est durant l'une de ces rondes de nuit qu'elle a pu mettre la main sur des blouses afin de mieux se fondre dans le décor.



Une fois cet attirail sur les épaules, son plan pouvait se dérouler comme du papier à musique, ou presque.



Après avoir tenté de dérober des affaires appartenant à d’autres patients, c’est une fois sortie de l’hôpital qu’elle s’est introduite dans une maison de fonction d’un médecin grâce aux fameux pass dérobés durant ses nuits sans sommeil.



Manque de chance pour l’intruse, le médecin entre dans son logement de fonction. Il sent une présence et tombe nez à nez avec la cambrioleuse. Prévenus, les gendarmes l’interpellent et la placent en garde à vue.



La jeune femme est déjà connue pour des faits de vol. Sa garde à vue a été levée ce samedi mais elle devra rendre des comptes au mois de septembre. Elle sera entendue en correctionnelle après convocation par Officier de Police Judiciaire.