La grande Une ​La nouvelle ministre des Outre-mer attendue en Guadeloupe

Une semaine après avoir été nommée ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet annonce une première visite en Guadeloupe, à l'occasion de la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage. Par NP - Publié le Jeudi 26 Mai 2022 à 16:42





"Je me rends en Guadeloupe où j’assisterai à la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage du 27 mai à Basse-Terre. Se souvenir est un devoir pour construire l’avenir. Célébrer les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui nous unissent aussi", a-t-elle indiqué.



