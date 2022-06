La grande Une ​La ministre des Outre-mer candidate à la présidence de l’Assemblée nationale

Nommée ministre des Outre-mer il y a tout juste un mois, le 20 mai, Yaël Braun-Pivet fait officiellement acte de candidature à la présidence de l’Assemblée nationale. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 22:29





Roland Lescure, Barbara Pompili, Joël Giraud, Eric Woerth et donc Yaël Braun-Pivet sont officiellement candidats à la présidence de l'Assemblée nationale.



Comme nous vous l’annoncions ce lundi, la ministre des Outre-mer avait d’autres ambitions que le portefeuille de la rue Oudinot. Yaël Braun-Pivet ne sera probablement plus ministre des Outre-mer

Fallait-il encore pour cela que Richard Ferrand, président du Palais Bourbon depuis 2018, perde dans sa sixième circonscription du Finistère. Sa défaite aux législatives a donc rebattu les cartes.



Contrairement à d'autres de ses nouveaux collègues du gouvernement, la ministre des Outre-mer a pu conserver les clés de son ministère en étant brillamment réélue dans sa circonscription des Yvelines dimanche dernier mais voilà qu'une fenêtre inattendue s'ouvre pour nombre de prétendants à ce poste clé de la 5ème République.



Quatrième personnage de l’État



Les 577 nouveaux députés continuent de prendre leurs marques ces prochains jours et tous ont rendez-vous pour le premier moment solennel qui se déroulera lors d'une séance publique le mardi 28 juin à partir de 15 heures. Cette séance marquera l’ouverture de la XVIe législature avec l’installation du Bureau d’âge suivie de l’élection du président de l’Assemblée nationale au scrutin secret à la tribune.



Le président de l’Assemblée nationale est le quatrième personnage de l’État. Il est élu pour la durée de la législature. Il dispose de nombreuses prérogatives. Il est ainsi consulté par le Président de la République dans plusieurs cas comme celui de la dissolution de l’Assemblée, de la mise en œuvre des pouvoirs spéciaux de l’article 16 et détient un droit de saisine du Conseil constitutionnel, dont il nomme trois des membres. Il a surtout un rôle primordial en matière d’organisation du travail parlementaire et de direction des débats en séance publique.



