​La mairie de Saint-Denis distribue des cadeaux aux mamans la veille de l’élection

La pratique est courante chez certains maires de La Réunion : donner un p’tit cadeau aux mamans pour marquer le jour de la fête des mères. Ce samedi 25 mai à Saint-Denis, c’était jour de distribution.



Ce matin à l’Ecole des Lilas à Sainte-Clotilde, à la salle polyvalente de Montgaillard, dans le quartier de la Bretagne ou encore ce samedi après-midi au case du Chaudron, les cadeaux étaient distribués et parfois en présence d’élus. A l’approche d’un jour de scrutin, la scène a forcément interpellé quelques personnes de l’assistance quand on sait qu’un adjoint de Gilbert Annette, Philippe Naillet, est candidat sur la liste commune PS/PP/ND/PRG aux Européennes.



Présent ce matin à l’école des Lilas, le 5ème adjoint Gérard Françoise nous répond quelques heures après ces manifestations aux quatre coins de la ville. Pour lui, il n’y a pas de malaise. « C’est comme tous les ans », nous affirme-t-il d’emblée, avant de développer.



« On a toujours fait ça. Et c’est sans lien avec l’événement (de l’élection). On avait le choix entre le 25 mai et le 1er juin mais on a respecté les us et coutumes. On ne va pas fêter les mères le jour de Noël », tourne-t-il le raisonnement par l’absurde. Tous les 5 ans, il y a les européennes et il arrive que la date coïncide », rappelle-t-il en effet. « On se plaint quand les collectivités ne font rien mais quand elles tentent de donner du sens à l’humain, à la valeur famille, ce n’est pas le cadeau qui compte », ajoute-t-il. L'opération "cadeau fête des mères" coûte environ 100.000 euros à la collectivité.



Un geste destiné à environ 10.000 Dionysiennes, comme chaque année en moyenne. « Nous avons deux moments de distribution comme cela dans l'année, le deuxième étant pour les enfants à Noël ». Une restriction toutefois, seul pouvait prétendre à cette distribution de cadeaux le public éligible aux critères du CCAS.