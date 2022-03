​La mairie de Saint-André s'illumine aux couleurs de l’Ukraine

La commune de Saint-André ne peut rester indifférente à cette guerre, elle affichera son soutien à la population Ukrainienne par le biais de l’illumination de l’hôtel de ville dès ce mercredi 16 mars 2022, annonce la mairie.



"Le maire de Saint-André, Joé Bédier, et les élus de la majorité municipale condamnent totalement les actes de guerre dont est victime le peuple Ukrainien. Cette guerre entre la Russie qui ne respecte pas l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine ne peut laisser insensible la population réunionnaise et plus largement la communauté mondiale.Cette invasion est une atteinte à la paix dans le monde et entre les peuples. La commune de Saint-André tient donc à apporter son soutien au peuple ukrainien et à son président Volodymyr Zelensky. Nous devrons tous œuvrer pour la paix et les initiatives qui peuvent concourir à la préserver. Au-delà des motions qui peuvent être votées en conseil municipal, le maire et les élus ont décidé unanimement de procéder à la mise en lumière de l’hôtel de Ville de Saint-André aux couleurs du drapeau ukrainien. Une banderole « UKRAINE NOUT’ TOUT’ SOLIDER » a été dressée sur l’hôtel de ville."