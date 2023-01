​La grande roue s’installe à Saint-Pierre

La grande roue est en cours d’installation à Saint-Pierre. Le manège devrait rester sur le site de la Ravine Blanche, emplacement du Sakifo, jusqu’à fin mars.



Après un franc succès au Tampon, décrit par le gérant comme “le plus grand qu’a connu la grande roue sur une si courte période”, la Grande Roue, placée à l’occasion des Florilèges, devrait ensuite investir un autre événement incontournable de l’île : la foire agricole de Bras-Panon : "Après l’affluence que l’on a connu sur les Florilèges, un événement qui accueille près de 200.000 personnes, on sait que le public sera présent pour cet autre événement majeur de l’île. Le fait que l’on puisse désormais la démonter plus facilement nous permet d’envisager de la placer pour ces deux événements annuels", souffle-t-il.



L’attraction pourrait ensuite retourner sur Saint-Paul en cours d’année, avant de quitter l’île définitivement pour rejoindre Maurice en fin d’année.



Que les amateurs de l’attraction se rassurent, une autre grande roue, plus grande, avec des cabines, pourrait bien être installée sur l’île d’ici la fin de l’année. Celle-ci viendrait alors se fondre dans le décor du futur parc urbain de l'espace Océan à Saint-Denis.



D’ici là, la grande roue sera ouverte au public dès ce week-end à Ravine Blanche à Saint-Pierre.