​La grande roue prend ses quartiers sur le boulodrome de Saint-Paul

Le démontage complet de la structure devra être prêt lundi pour un transfert mardi soir via un convoi exceptionnel de nuit jusqu'à son nouveau lieu d'installation. Les techniciens locaux s'activent pour être dans les temps. Il faut que tout soit prêt pour que les techniciens italiens puissent prendre le relais car ces derniers ne seront à La Réunion que pour trois jours.



La grande roue sera alors installée sur le terrain de pétanque du front de mer de Saint-Paul, à côté de l’aire de jeu pour enfants. Le gérant de l'attraction dresse un bilan très positif de l'activité sur le chef-lieu avec plus de 50.000 visiteurs depuis son installation. Après son séjour à Saint-Paul, la grande roue devrait faire un détour "dans une grande ville du sud d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine", nous confie Jérôme Abélard. Saint-Pierre pour ne pas la nommer.



Après La Réunion, au tour des Mauriciens d'en profiter. Ce départ de La Réunion devrait coïncider par l’arrivée d’une roue aux dimensions encore plus grandes et qui serait alors installée à Saint-Denis.