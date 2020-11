​La fête est finie...

C'était hier jour de commémoration de la 1ère guerre mondiale... qui s' est soldée par la mort de millions de soldats... qui avant d'être soldats étaient Français comme vous et moi,



L'un d'entre eux est entré hier au Panthéon en références à tous les autres...



Comme il y a eu un avant au pied de l' Arc de Triomphe.

C' est une bonne chose.



Tout ça pour ça que j'ai envie de dire.



Qu' en reste-t-il cependant ?



Oui, parce qu'ils sont morts pour garantir ce qui devait être notre liberté actuelle, notre liberté de penser, notre liberté de vivre comme selon nos traditions et nos us et coutumes... ô combien reperdues depuis devant d'autres ennemis qui nous tuent jusqu'à sur notre sol... à la porte de nos écoles et de nos églises.



Une commémoration ce n'est pas seulement pour se souvenir, de façon passive, c'est aussi pour se ressourcer, se nourrir de ce qu'il y a de plus beau en les personnes que nous honorons.



Serons-nous à la hauteur.