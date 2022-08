​La descente aux enfers pour les femmes Afghanes

En ce jour de rentrée scolaire à la Réunion, l’Union Européenne des Femmes appelle à ne pas oublier les femmes et les filles Afghanes.



En France l’école est gratuite et obligatoire, en Afghanistan elle est devenue interdite aux petites filles Afghanes depuis la prise du pouvoir par les Talibans.



Ce sont les femmes et les filles qui payent le plus lourd tribut du retour des Talibans au pouvoir.

De plus en plus réprimées, elles sont obligées de porter un voile intégral dès qu'elles sortent de chez elles, ne peuvent voyager sans accompagnateur et surtout, elles ne peuvent plus étudier.

Les filles sont déscolarisées et mariées de force !



Notre ONG internationale tire la sonnette d’alarme.

Leur combat est notre combat, nous devons continuer à faire entendre les voix des femmes et des filles Afghanes.



L’ambassadeur de France en Afghanistan David Martinon reste très engagé dans cette lutte.



Il est urgent de se mobiliser et de sensibiliser nos responsables politiques



Restons mobilisées, indignées et solidaires



Hélène Coddeville

Présidente de l’UEF section Réunion/ Océan indien .