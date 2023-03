La grande Une ​La continuité funéraire entre la métropole et La Réunion devient réalité

Le Département et la Région allient leurs compétences respectives pour faire de la continuité funéraire une réalité. Un numéro unique, qui matérialise cette mutualisation des moyens, a été mis en place. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 3 Mars 2023 à 15:15

Mairie ? CCAS ? Département ? Vers qui se tourner lorsque les moyens financiers manquent pour rapatrier un corps ou assister aux obsèques d’un proche à 10.000 km ?



La Région et le Département ont signé ce vendredi une convention de partenariat en faveur d'une "continuité funéraire". La convention vaut pour les trois prochaines années et devrait être reconduite. Le dispositif s'articule en trois volets.



Le premier est assuré par la Région. Il concerne les déplacements à des obsèques dans l’hexagone avec la prise en charge d’un billet d’avion par famille à hauteur de 860 euros maximum. En termes de plafond de ressources et de conditions d’accès à cette aide, les principes qui s’appliquent pour la continuité territoriale ont été repris. Pour en bénéficier, il faudra être dans le quotient familial inférieur à 11.991 euros.



Le deuxième volet concerne la prise en charge de la totalité de l’aide au transport de corps d’un membre proche décédé en métropole vers La Réunion. Il faut pour cela que la personne décédée ait été bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (CSS). L'aide octroyée sera à hauteur maximale de 5000 euros.



La prise en charge de la même dépense sera par contre plafonnée à 3000 euros pour les personnes décédées non bénéficiaires de la CSS et dont les ressources étaient inférieures ou égales à deux fois et demi le SMIC.



Un numéro unique (le 0262974777) a été mis sur pied pour une assistance aux familles endeuillées. Quand l’usager appellera, il aura le choix de taper sur « 1 » ou « 2 » en fonction de la situation à laquelle il est confronté.