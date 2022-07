A la Une . ​La campagne sucrière démarre demain à Beaufonds

Après Bois-Rouge et le Gol, l’ouverture de la campagne sucrière sur Beaufonds, Ravine Glissante et Pente Sassy vient d’être fixée pour ce mardi 26 juillet. Par NP - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 14:34





Suite aux différentes réunions CMU,



Durant les six prochains mois, les cachalots chargés de cannes sillonneront les routes pour acheminer les cannes à sucre aux usines.

Voici le communiqué du Syndicat du sucre :



La Commission Mixte d’Usine (CMU) de Beaufonds s’est réunie aujourd’hui et a fixé, à l’unanimité de ses membres, l’ouverture des centres de réception de Beaufonds, Pente Sassy et Ravine Glissante le mardi 26 juillet 2022 à 6h00.



Le Syndicat du Sucre de La Réunion se réjouit de cette décision qui permet aux planteurs dépendant de ces centres de réception de pouvoir démarrer la campagne sucrière.



Ainsi, à compter de demain matin, tous les planteurs de l’île pourront donc livrer sur leur centre de réception respectif.



Le Syndicat du Sucre de La Réunion souhaite à chacun une bonne campagne sucrière 2022.



