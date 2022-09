A la Une . ​La barbe, l’atout indispensable avec l’âge et la perte des cheveux

Ce 4 septembre est marqué par la journée internationale de la barbe. Il s’agit avant tout d’un moment détente, de plaisir et de privilège pour les hommes barbus. Par Nelça Koé - Publié le Dimanche 4 Septembre 2022 à 11:36

Zinfos974 s’est rendu dans un salon de coiffure de Saint-Denis pour faire un état des lieux des tendances mais aussi obtenir des conseils précieux pour ceux qui ont une barbe.



Les tendances de 2022



Stéphane est coiffeur depuis 20 ans. Il s’occupe aussi de la barbe de ses clients. Il nous explique : “Souvent les gens veulent faire des barbes qu’ils ont vu sur des acteurs français ou américains dans les films.”



Il cite comme exemple la barbe fine de Robert Downey Junior, l’interprète d’Iron Man dans les films Marvel. Mais il précise qu’il ne peut pas toujours tailler une barbe d’après un modèle : “Tout dépend de la barbe du client.”



Les inspirations des clients sont principalement les héros de film.



Cette tendance évolue au fil du temps. Avec l’âge, de plus en plus d’hommes perdent leurs cheveux c’est pourquoi les hommes barbus ou ayant une moustache vont avoir tendance à davantage s’en occuper. Stéphane Breeze confie que les coiffeurs s’occupent maintenant aussi bien les barbes, moustaches et cheveux. “Cela fait partie de l’habillement”, précise-t-il.





L’importance de la barbe chez les barbus



Les hommes sont de plus en plus aux petits soins avec leur barbe. Il existe maintenant les shampoings, l'après-shampoing, la crème hydratante ainsi que la brosse pour coiffer la barbe. Le coiffeur basé à Saint-Denis confie : “Les clients viennent environ tous les 15 jours pour retoucher leurs barbe, voire même toutes les semaines !”



Ce professionnel de coiffure bénéficie de conseils indispensables pour les barbus et il leur en fait part : “Pour moi, une barbe il faut la coiffer, la peigner, la brosser tous les jours. Plusieurs fois dans la journée, passer un petit coup de brosse à base de poils de sanglier.”



Coiffeur ne veut pas dire barbier



Stéphane Breeze rappelle qu’il faut une formation dédiée et différente de celle de coiffeur pour s’occuper des barbes. Il dénonce la pratique de nombreux salons où des coiffeurs taillent les barbes sans avoir les qualifications requises. Il accentue son propos avec le fait qu’il y a des matériels spécifiques pour bien tailler une barbe qui nécessite des compétences.