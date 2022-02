​La Ville de La Possession vient en aide à Madagascar

Voici le communiqué de la mairie de La Possession :



Après le passage de la tempête tropicale intense Batsiraï et dans le cadre la période cyclonique particulièrement active, intense que connait la zone Océan Indien ; et plus spécifiquement Madagascar victime des conséquences désastreuses, la Ville de La Possession a décidé de déployer sa solidarité envers la Grande Île.



Ainsi en partenariat et dans le cadre d’une convention avec la PIROI, l’équipe municipale de la Possession a décidé d’octroyer la somme de 10.000 euros en soutien à la population Malgache. Partenaire historique de la Grande Île sur le volet du développement durable, La Ville a ainsi décidé de participer au titre de la solidarité régionale pour en venir en aide aux familles prioritaires sinistrées dans les domaines de l’habitat d’urgence, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement.



"La solidarité envers son prochain, nous la cultivons à La Possession, pour tous les citoyens en situation d’urgence. Nous ne pouvions pas rester sans action envers cette population victime et démunies face à ces conséquences climatiques destructrices", a déclaré Vanessa Miranville, Maire de La Possession et Secrétaire Générale de l’AVCOI.