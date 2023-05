A la Une . ​La #Team974 qui ne débarque sur Twitter que pendant #MissRéunion est menacée par Elon Musk

Le propriétaire de Twitter vient de faire une nouvelle annonce choc : les comptes inactifs vont être supprimés. Une mauvaise nouvelle pour les twittos réunionnais qui ne se connectent qu’une fois par an sur la plateforme pour commenter la soirée de Miss Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 07:50





Si Twitter met en application cette règle stricte, des centaines de comptes réunionnais risquent d’être archivés. Et les propriétaires ne le remarqueraient que vers la fin août au moment de la soirée Elon Musk veut archiver les comptes qui n’ont pas été actifs depuis plusieurs années. Mais la purge annoncée pourrait aller plus loin car les conditions d’utilisation citées par la plateforme précisent qu’un utilisateur devrait se connecter au moins une fois tous les 30 jours pour éviter tout risque de désactivation de son compte à cause d’une inactivité prolongée.Si Twitter met en application cette règle stricte, des centaines de comptes réunionnais risquent d’être archivés. Et les propriétaires ne le remarqueraient que vers la fin août au moment de la soirée Miss Réunion . Ils n’auraient alors plus que quelques minutes pour en créer un nouveau entre le moment où l’on verra Christophe Bégert oublier l’heure ou le lieu de l’élection et le coup d’envoi de la cérémonie. Heureusement, la litanie de publicités vantant les mérites des sponsors du concours devrait tous leur laisser assez de temps pour choisir un nouveau pseudo et une photo de profil originale.

Pourquoi archiver des comptes ?



Elon Musk souhaite avant tout libérer des pseudonymes bloqués par des utilisateurs qui n’utilisent plus Twitter. Le propriétaire du réseau social indique par ailleurs que beaucoup de marques et d’influenceurs risquent de voir leur nombre de followers chuter suite à la vague de suppressions de comptes inactifs qui va arriver.



Le patron de Twitter n'a pour l'instant pas indiqué quand la purge commencera sur le réseau social. Mais si vous ne voulez pas rater le rendez-vous annuel de la #Team974 sur Twitter, il vous faudra être plus actif sur la plateforme !



