La grande Une ​La Sucrerie de Bois Rouge accepte de verser une avance de 15 euros par tonne de canne aux planteurs de l’usine

Tereos annonce accepter de verser une partie de l'avance prévue dans la convention canne aux planteurs du Nord et de l'Est durant la fermeture de l'usine de Bois Rouge à cause d'un conflit d'usine. Par NP - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 11:43

Habituellement chaque semaine, les planteurs reçoivent une avance de 30,05 euros par tonne de canne livrée sur la base de 42 700 tonnes de cannes du bassin de Bois-Rouge. En fin de campagne sucrière, ils perçoivent un solde tenant compte de la richesse mesurée de leurs chargements.



Depuis le début du mouvement social à la sucrerie de Bois-Rouge, les planteurs n’ont pas pu livrer leurs cannes et certains rencontrent des difficultés de trésorerie.



Conscient de cette situation et après des échanges avec des responsables de certains syndicats de planteurs, la sucrerie de Bois-Rouge a donné son accord pour la mise en place d’une avance de trésorerie exceptionnelle à destination des planteurs concernés. Cette avance est fixée à 15 euros par tonne de cannes, soit l’équivalent d’environ la moitié de l’avance hebdomadaire faite aux planteurs.



Cette somme sera remboursée par une retenue d’environ 1 euro effectuée sur l’avance hebdomadaire de 30,05 euros et ce, jusqu’à l’issue de la campagne sucrière 2022.



En revanche, les industriels ont noté des demandes d’indemnisation des planteurs liées à cette grève. Ils rappellent qu’aucune indemnisation n’est possible au titre d’un évènement qui fait partie des risques de l’activité d’une filière agro industrielle.