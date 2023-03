​La Réunion mise en avant à l’international par le biais du nunchaku

À 29 ans, Jessy Denis (alias Izuky_ sur Instagram) brille aux championnats mondiaux de Nunchaku. Après avoir obtenu deux fois le titre de champion (Nunchaku Flow Grand Prix et Chux off) en 2022, il participe à de nombreuses festivités chinoises à La Réunion : Guan Di, Nouvel An chinois...



Il ne manque pas de rappeler, à travers ses vidéos ou en entretien à la radio, qu’il vient de La Réunion ; une façon de mettre l’île en avant et de donner de la visibilité à ce sport encore trop peu connu. Les représentants sont encore rares au niveau local.



Lui-même raconte qu’il l’a découvert un peu par hasard à l’âge de 16 ans : "Avec un de mes meilleurs amis de l’époque, on voulait trouver un endroit calme où passer une soirée. En marchant dans les hauts, on tombe sur une maison abandonnée, elle ressemblait à une cabane. J’ai décidé de l’explorer et d’y faire un peu d’urbex. Dans l’une des chambres trônait un sommier métallique usé ; et au mur, un nunchaku en bois avec une chaîne", se remémore-t-il.



Depuis ce jour, il s’entraîne en autodidacte et tente de transmettre sa passion auprès de personnes désireuses d’apprendre quelques tricks.



Son prochain objectif : être finaliste au « Golden Combo Tournament », un championnat international.