​La Réunion est-elle à l’aube d’une crise sociale ?

Le bras de fer législatif est lui presque arrivé à son terme. La Première ministre a déclenché le 49.3 sur le texte de compromis issu des discussions du comité paritaire et voté par le Sénat.Des motions de censure ont été déposées par le Rassemblement national et par la France Insoumise. Les élus des deux formations politiques diamétralement opposées ont déjà annoncé être prêts à se soutenir mutuellement lors des votes qui devraient avoir lieu en début de semaine prochaine.Mais Les Républicains ont affirmé qu’ils ne “s’associeraient pas aux extrêmes ” et qu’ils ne voulaient pas “ajouter du chaos au chaos”. Les députés de l’opposition ne devraient donc pas avoir les voix nécessaire pour faire retirer le projet de réforme de retraite ou faire tomber le gouvernement.Le combat devrait alors se retrouver dans la rue d’ici une semaine. L’intersyndicale souhaite mobiliser le plus grand nombre de Français pour pousser Emmanuel Macron et sa Première ministre à céder sous la pression de la population en colère.