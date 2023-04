A la Une . ​La Région vote la gratuité de l’internat pour les lycéens des cirques

L’intégralité des frais d’internat des élèves de Cilaos, Mafate et Salazie seront pris en charge par la Région Réunion dès la rentrée prochaine. Par SF - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 14:44

“L'internat est le seul moyen pour favoriser la scolarité des jeunes qui sont domiciliés dans ces zones difficile d’accès afin qu’ils ne soient pas contraints de faire des allers-retours quotidiens entre le domicile et le lycée”, souligne la Région Réunion.



Pour lutter contre le décrochage scolaire lié à l’enclavement, la collectivité vient de voter la prise en charge de l'entièreté des frais d’internat pour les lycéens des zones difficiles d’accès dépourvues d’établissement du secondaire.



Cette aide régionale expérimentale, basée sur un partenariat entre les établissements d’inscription et les hébergements, concernera dès la rentrée 2023 tous les lycéens originaires de Cilaos, Mafate et Salazie, issus de lycées publics Éducation nationale ou Agricoles.



Afin de favoriser leur persévérance scolaire, le versement des frais d'internat s’effectuera par trimestre par la Région, soit en moyenne1300 euros par an et par élève, pour un coût total de 325.000 euros.



"Ce dispositif constitue une avancée majeure pour les familles et les lycéens issus des territoires enclavés que sont nos cirques", a souligné la Présidente de Région, Huguette Bello, avant de poursuivre : "grâce à cette enveloppe la Région traduit de manière très concrète ses engagements pour l'égalité des chances et l’égalité des droits de tous les enfants de La Réunion."



Le maire de Cilaos, Jacques Techer, salue cette décision, convaincu qu’il s’agit d’une solution contre le décrochage scolaire sur sa commune :



“Notre commune de Cilaos fait partie des territoires enclavés de notre île, beaucoup de jeunes lycéens cilaosiens sont touchés par le décrochage scolaire en raison des frais d’internat et de la durée du trajet de route. Des familles modestes n’arrivent plus à envoyer leurs enfants en internat en raison des frais engendrés, il est de notre responsabilité de trouver des solutions”, a-t-il déclaré.