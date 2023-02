Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION ​La Région Réunion a 40 ans





Ainsi, les Conseils régionaux de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont été installés 3 ans avant les Conseils régionaux de France hexagonale, élus en mars 1986.



2023 correspond donc au 40ème anniversaire de la Région Réunion.



Cet évènement mérite d’être célébré dans sa portée historique. 1983 a en effet ouvert un nouveau chapitre de l’histoire politique de notre île. Une histoire riche sur tous les plans.



