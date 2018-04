​La Possession: Les conséquences de la grève pour ce mardi 10 avril

Les syndicats SAFPTR, CGTR, CFDT, FO et UNSA du personnel communal ont émis un préavis de grève illimité pour le jeudi 5 avril.



La négociation est en bonne voie mais n’a pas encore abouti pour ce mardi 10 avril 2018.



Le fonctionnement des services de la Ville risque d'être encore en partie perturbé. Néanmoins, nous maintenons les écoles ouvertes.



Seront assurés :

- les temps d’accueil périscolaire du matin et du soir

- la restauration scolaire pour tous les enfants (sauf les enfants avec des PAI alimentaires et les maternelles dont les ATSEM ne sont pas présentes le matin)

- la garderie

- le transport scolaire



Aussi, nous demandons aux parents de prendre les dispositions nécessaires et pour les parents de maternelle de s’assurer de la présence de l’ATSEM le matin.



Pour les crèches, nous invitons les parents à se renseigner auprès de chaque structure à partir de 7 heures.



Des perturbations risquent encore d’avoir lieu pour certaines infrastructures sportives et culturelles.



Une nouvelle négociation aura lieu mardi 10 avril le matin même et nous vous tiendrons informés.