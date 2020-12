A la Une . ​La Nouvelle-Calédonie se déchire autour du nickel

La vente d'une usine de nickel dans la province sud ravive l’opposition entre indépendantistes et loyalistes en Nouvelle Calédonie. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 13 Décembre 2020 à 11:17 | Lu 440 fois

La vente d’une usine de nickel en Nouvelle-Calédonie suscite la colère des indépendantistes et des chefferies kanak. Face à leurs blocages de route, les loyalistes répliquent en organisant des contre-manifestations et en mettant sur pied des milices.



Le jeudi 10 décembre, les 300 salariés de l'usine de nickel de l'entreprise VALE étaient évacués "par précaution" et l’activité stoppée, trois jours après la formation de barrages sur le réseau routier de cette collectivité d'Outre-mer.



Cette mise à l'arrêt forcé faisait suite à de nombreuses tentatives d’intrusion sur le site industriel classé Seveso. Le paroxysme de cet épisode a été atteint lorsque les forces de l’ordre ont dû faire usage de leur arme pour repousser deux pickups qui fonçaient sur eux.



Par ailleurs, Des dégradations ont été commises et un bâtiment administratif incendié, déplorait Laurent Prévost, haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, "condamnant fermement ces actes irresponsables".



Ces violences surviennent après l'annonce par le groupe brésilien VALE de la vente de son usine de nickel à un consortium calédonien et international, incluant le négociant en matières premières Trafigura.



Le collectif "usine du sud: usine pays" et l'Instance coutumière autochtone de négociations (ICAN) soutenus par les indépendantistes du FLNKS y sont "totalement opposés".



"Pour une maîtrise de l’exploitation de nos ressources"



"Suite à l’annonce du partenaire industriel Korean Zinc de ne plus faire partie de l’aventure, le FLNKS tient à préciser que le projet usine du sud = usine pays reste le fondement de notre vision partagé pour une meilleure maîtrise de nos ressources. Le FLNKS réitère sa demande auprès de VALE et de l’Etat français de reconsidérer la signature pour la cession de VALE NC dans la précipitation, pour laisser la chance au dialogue pour qu’avec les responsables politiques locaux, un nouveau repreneur métallurgique soit trouvé", signait Victor Tutugoro, porte-parole du bureau politique du FLNKS.

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer : "La seule solution pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, c’est le refus de la violence et le choix du dialogue. L’État est prêt à parler du nickel, sans tabou."

Le collectif USUP qui s’est formé regrette que le projet "PRONY RESSOURCES" ait été retenu. "Nous nous posons des questions quant à la position de l'Etat français dans cette affaire. De ce fait nous confirmons que nous ne voulons pas de Trafigura dans notre pays. L'actionnariat calédonien n'est pas encore finalisé et nous n’avons aucune visibilité sur le maintien des emplois contrairement à ce que l'on peut entendre. Nous affirmons notre attention particulière quant à l'aspect environnemental. Nous sommes soucieux de vouloir préserver notre ressource qui est aussi notre patrimoine naturel", se positionnait le collectif USUP "usine du sud = usine pays".



Les opposants font circuler une pétition en soutien à l’usine du Sud "pour la préservation de notre environnement, pour une maîtrise de l’exploitation de nos ressources à travers nos collectivités publiques et pour un juste retour aux citoyens de notre pays."



Face à eux, les loyalistes, qui veulent rester sous le giron de la France, s’unissent à leur tour. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent par exemple la constitution de milices avec des hommes armés sur des barrages.



Le départ de VALE est prévu pour le 31 décembre.

Les loyalistes : "La plus grande marche jamais organisée ! Samedi 12 décembre 2020 restera marqué comme le moment où la majorité, d’habitude silencieuse, a dit collectivement « ÇA SUFFIT » aux blocages, à la violence et aux exactions. Ce sont toutes les ethnies, les catégories sociales et tous les âges qui ont affirmé avec force, mais dans l’ordre, qu’ils voulaient retrouver leurs libertés et un avenir serein pour la Nouvelle-Caledonie."







